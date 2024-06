Jakie to wszystko robi jakieś takie słabe. Wszystko zrzucane na ruskich trolli. Jeżeli te opłacane trolle z kremla by chciały to by się podszyły pod każdy jeden kraj biorąc pod uwagę usługi VPN, czy botnety. A co do CPK to wołałbym, żeby na to poszła kasa, niż miliardy które obecny rząd przyznał bąbelkom.