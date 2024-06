To jest nic, najlepsze jest to ciągłe plucie na facetów. No serio, ile razy nie wejdę na główną Onetu, to za każdym razem wyskakują nowe nagłówki o biednych, wiecznie uciśnionych żonach i wiecznie zaborczych, agresywnych, toksycznych i zapuszczonych mężach xD.