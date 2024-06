Odszkodowanie im sie nalezy, za to co #!$%@? ziobrowskie zrobily. Mimo to, mam nadzieje, ze sprawa bedzie sie ciagnela jak najdluzej. Niech poczuja to co czuja obywatele kiedy musza sie sadzic... 1.5roku walczylem o odszkodowanie za zniszczone lusterko, chociaz mialem protokol ze wskazaniem winnego od policji.