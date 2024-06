No tak, praktycznie cala Europa dofinansowuje InVitro aby jako tako w niewielkim stopniu latac dziure demograficzna ale u nas to jest skandal. Czesc wykopkow, pewnie od oszoloma Brauna jest przeciwko, poniewaz to cudze fanaberie. Nie widza dlugofalowych zyskow z tego programu dla kraju. Ehhh no ale czego sie spodziewac od wyznawcow typa co wierzy ze Ziemia ma maksymalnie 10 tys lat a ludzie powstali od tak z powietrza ....