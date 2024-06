͡

°

͜

ʖ

͡

°

Nie był to jednak koniec jego

Pokaż całość

Haha, no dlaczego nie jestem zaskoczony?- Dzień dobry, czy jestem poszukiwany?- A ma Pan dokumenty przy sobie?- Nie mam...- To nie zawracaj pan tu gitary...Po 2h męczenia policjanta- Niech Pan dobrze sprawdzi, może jednak jestem poszukiwany?- Proszę otworzyć plecak *wrzucając woreczek*...- Uuu, no to musimy Pana zatrzymać na 48h (