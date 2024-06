Złapał dziadek złotą rybkę. Rybka mówi trzy życzenia. Dziadek mówi - no dobrze, to może jakieś pieniądze, rybko. Rybka mówi - popatrz w krzaki. Dziadek patrzy, a tam milion dolarów.

Dziadek mówi - no to może jakąś towarzyszkę życia. Rybka mówi - popatrz w krzaki. Dziadek patrzy, a tam Monica Belucci w swoim najpiękniejszym wydaniu.

Dziadek mówi - oj rybko, to skoro mam taką piękną kobiecinę, to może żeby ten #!$%@? jeszcze