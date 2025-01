Skutery śnieżne i quady do zaorania. Albo przynajmniej do ograniczenia. Eurokołchoz nam chce zakazywać spalinowych aut, które ludzie wykorzystują by móc funkcjonować, a takie pierdziawki które tylko demolują przyrodę i generują uciążliwy hałas ku uciesze pewnej wąskiej grupy debili, są powszechnie dostępne, nawet dla nieletnich.