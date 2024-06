Gdyby kierowca nie rozumiał przepisów, które czyta w przepisach PRD, to powinien stracić prawko. Gdyby maszynista nie rozumiał prawa, które się do niego odnosi, to powinien zostać usunięty z zawodu. Gdyby lekarz nie rozumiał, co jest napisane na karcie leku, to powinien stracić uprawnienia.

Tylko qrva gliniarz, tak tępy, że nie rozumie tego co ma na kartce, którą sam przyniósł i trzyma przed sobą, może dalej być gliniarzem.