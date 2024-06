Kreml reklamuje go jako "najlepszy samolot bojowy w historii rosyjskiej armii". Rosja posiadała najprawdopodobniej gotowych do boju ok. 10 myśliwców Su-57, z czego latały zaledwie trzy maszyny (źródło w powiązanych). Su-57 to pierwszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji.