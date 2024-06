A wyjaśni mi ktoś to - jako że podróżuję samemu a chciałbym mieć zdjęcia z podróży a zdjęcia selfie ze smartfonów mnie często niezadowalały to kilka lat temu postanowiłem kupić aparat. Warunek był jeden - aparat musiał być kompaktowy i możliwy do udźwignięcia na selfie sticku. Kupiłem wówczas za chyba 4 000 zł Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI. Okazało się, że robi zdjęcia (mam na myśli zdjęcia selfie) gorsze niż aparat do Pokaż całość