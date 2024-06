O 9:59 Business Insider pisze o tym, że z danych eurostatu i HREIT wynika, że młodzi nie mają gdzie mieszkać. A już godzinę i minutę później na stronach wgospodarce.pl pojawia się artykuł Bartosza Turka z HREIT o tym samym. Żaden artykuł nie jest opisany jako sponsorowany. Cóż za koincydencja! Oba teksty są mniej lub bardziej zakamuflowanym wołaniem o tym, że #nastart jest potrzebny. Jak to jest możliwe, że opublikowali godzina, po godzinie tekst o tym samym, oparty o tych samych danych, żaden nie opisany jako sponsorowane? Przecież to jest jawna kpina! Sam poziom deweloperskiej propagandy, bez rozważania merytorycznych argumentów każe myśleć, że coś tutaj musi być nie tak. Jeszcze nigdy tak wielu milionerów nie walczyło o poprawę losu gołodupców kosztem całego społeczeństwa. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/mlodzi-polacy-utkneli-w-domach-z-rodzicami/4q8zwbx https://wgospodarce.pl/analizy/142033-tragiczna-sytuacja-mieszkaniowa-mlodych-polakow

Jeśli to nie jest materiał na jakieś śledztwo, prokuraturę, radę mediów publicznych, bóg wie co jeszcze to ja nie wiem co nim jest!



Kolejna mafia próbuje siąść na nasze pieniądze i zdaje się, że Polacy mogą sobie tylko wybrać która mafia ma ich dymać.