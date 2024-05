Tak sobie myślę...

W latach 80-90 i wcześniej prąd był prawie za darmo, bez dziwnych dopłat, opłat, abonamentów i innych składowych.

W tamtych latach w Polsce przemysł w porównaniu do dzisiejszych czasów był gigantyczny, zużycie prądu było olbrzymie. Analogicznie w gospodarstwach domowych, nie było ledów, urządzeń oszczędzających energie, nikt też za bardzo nie oszczędzał tej energii. Wszystkie te maszyny, urządzenia, oświetlenie obecnie zużywa dużo mniej prądu.



Elektrownie były te same co obecnie,