Ani Rosja ani tym bardziej Niemcy, nie chcą żeby Ukraina wygrała, tylko żeby jak najdłużej przegrywała. Od początku to wszystko to jedna wielka szopka. Ryży dojdzie do władzy w USA, to w jeden dzień rozwiąże konflikt - Ukraina odda ruskom wschodnie tereny, będzie zawieszenie broni i jako tako będzie istnieć - do czasu aż ruskie znowu nie zaatakują.



Niemcy nie są ani sojusznikiem ani przyjacielem.