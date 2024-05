Niewiarygodne xD Jakiś agent - prowokator stoi na Polskiej ziemii i rzuca nożami w polskiego obywatela,i zamiast zostać spacyfikowanym gumowymi kulami bądź gazem pieprzowym, czymkolwiek co bedzie skuteczne. To nic mu się nie dzieje.



Ale to jest kpina z państwa. Gdzie jest ta tępa dzida - Barbara Kurdej Szatan. Ją powinni wystawić do ochrony granicy.