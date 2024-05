Wojna to potężny biznes. Wszystkie strony przepalają na niej codziennie miliardy dolarów, rubli i euro. Tym co ma się to opłacać, to się opłaca, żeby wojna trwała i trwała. Coś co w cywilu kosztuje 100 tysięcy, we wojsku musi kosztować milion. I tak to się kręci. Politycy na stołkach w Waszyngtonie, na Kremlu czy w Kijowie mają w dupie bydło w okopach i pożytecznych idiotów żebrających o wsparcie dla nich. Oni w Pokaż całość