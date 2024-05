Kliknąłem i przeniosło mnie do wyboru banku z informacją wybierz bank na który mają zostać przelane pieniądze - wybrałem.Pojawiła się informacja z prośbą o zalogowaniu się do banku - podaj kod, podaj PESEL, podaj hasło.

Byłem tak zdziwiony, że to się dzieje samo... Po chwili dotarło do mnie, że chyba nie jestem na koncie sam i postanowiłem zablokować je ale zanim cokolwiek zrobiłem, pojawiła się informacja, że konto zostało zablokowane i mogę się skontaktować z obsługą banku.

Zadzwoniłem i dowiedziałem się, że właśnie zrobiłem przelew na 4000 zł do innego banku. Millenium jednak go zatrzymało do weryfikacji (co chyba uratowało mi te 4 tysie). Obsługa zablokowała przelew i zresetowała wszystkie hasła. Można je odzyskać tylko podczas wizyty w placówce. Gdyby nie szybka reakcja i ta dodatkowa weryfikacja Millenium, straciłbym na bank 4000 zł a kto wie czy nie czyściliby mnie do zera.