Swoją postawą, tonem, sprzętem, ochrona chce czasem wymusić na Tobie zaprzestania czegoś, co Ci wolno. Tylko czy to nie jest już przestępstwo? Odwiedzam dwa znane, potężne obiekty, gdzie butna ochrona zabrania filmowania. Jeżdżą na niemal łysych oponach, słabo u nich z przepisami drogowymi, no i pró