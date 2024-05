Do bardzo nietypowej sytuacji doszło w czwartek w Krakowie. Do liceum przy ul. Ślusarskiej przez okno wskoczył łoś. Łoś nie przeżył. Dzikie zwierzę rozbiło szybę, której odłamki zraniły mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak łoś znalazł się w centrum Krakowa.