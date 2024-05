pewnie tak, dlatego powiedzial ze musza sobie z UK priorytety poustawiac.nie moze byc tak, ze US buduje koalicje panstw na pograniczu europy z rosja i buduje zaufanie iz beda te kraje wspierac, a te panstwa nagle dostaja info ze to nie z sama rosja maja walczyc tylko z rosja wspierana przez chiny, no bo sie ta ukladanka w tej czesci swiata stanom rozsypie jak domek z karttak to wyglada