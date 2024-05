Wiecie kto spi w tych namiotach? (Onet chyba zapomniał o tym wspomnieć). Prawie wszyscy to "uchodźcy", którzy masowo przylatują do Irlandii. Problem jest taki ze nie ma dla nich juz żadnego miejsca do ulokowania wiec spia w namiotach. Co kilka dni sa usuwani i wywożeni poza Dublin ale wracaja do centrum. Dodam tylko ze zdecydowana większość pochodzi z afryki - Nigeria, Somalia etc.