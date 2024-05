Ja mogę jeść nawet białoruskie ziemniaki. Ale po złotówke za kilo to uczciwa cena. A nie żeby kartofel po 5 złotych za kilo był i cebula po 4,59 kg. Jakby mój ś.p dziadek dożył tego że banany i pomarańcze są tańsze od ziemniaków i cebuli to chłop by się od razu do trumny położył.