Czemu to zawsze jest argument pod tezę. Jak Niemcy wpuszczają uchodźców to wykopki mało ze skóry nie wyskoczą ze złości, ale jak działania sprzyjają z ich ideologią to chwalicie? A chwalicie Bawarię za respektowanie praw LGBT i duży napływ imigracji? Panowie WTF? ( ʘ ‿ ʘ )