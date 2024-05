Nie licząc zalewu setkami tysięcy botów i trolli to całe profile spamują tym na FB non stop. Pojawiają się ciągle nowe treści, akcja dezinformacji trwa non stop. Jest wrzuta i odrazu boty komentują i umacjaniają przekaz oczywiście podpisany naszymi imionami i nazwiskami. Ruscy robią Polaków jak chcą za pomocą tej propagandy bo to widać jak się to śledzi. Słowem, niestety to działa bardzo dobrze i tworzą realny wpływ na nastroje PL vs Pokaż całość