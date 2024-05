Owsiak to komuch i jak każdy komuch jest dwulicowy i nie ma zahamowań moralnych w dążeniu do osiągnięcia własnych celów. Matka Kurka nie potrafi jednak utrzymać nerwów na wodzy. Samo określenie, że "Owsiak jest częścią patologicznego systemu" byłoby raczej dość łatwe do obronienia patrząc na to co dzieje się na Pol’and’Rock'u ale z pozostałymi epitetami może być problem. Dlatego komuch pewnie znów wygra. ¯\(ツ)/¯