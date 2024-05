W takiej sytuacji idzie się do weterynarza, płaci za uśpienie i problem rozwiązany. Powinni mu walnąć tę kwotę razy 100 jako karę, a mordę pokazać, to może by się nauczył i innych. Ale to jest karton a nie państwo. Dostanie jakieś zawiasy, czyli tak naprawdę żadną karę, albo więzienie za które każdy z nas będzie musiał słono płacić.