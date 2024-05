Od kiedy poseł Sawicki to PSL (cały ?) Na razie to jest tylko stanowisko posła, szeregowego posła ;)



Poza tym wypowiedzi posłów są całkowicie zbędne. Każdy może (jak chce) przeczytać jak jest w odpowiednim akcie prawnym. To jest właściwe źródło. Jak ktoś woli słuchać dowolnego posła niż czytać to jest głąbem.