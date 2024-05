Nie powiem wszyscy, ale dużo ludzi ma jakieś potrzeby duchowe i w coś wierzy, nie musi być to zorganizowana religia



Widać to np. w Czechach, gdzie odrzucono Chrześcijaństwo, ale masowo chodzi się do wróżek



Problem zachodniej kultury jest taki, że nieoficjalnie odeszła od kościoła, ale zostawiła ludzi z poczuciem pustki, której nie umie zagospodarować



No i niektórzy przez to trochę świrują w różnych sektach