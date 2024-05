Powinna być instytucja do nadzoru takich osób. Wystawiają co chcą, komu chcą. Ile jest fałszywych zaświadczeń np. o Aspergerach u dzieci. W szkołach to zatrzęsienie. Bo są z tego ułatwienia dla dzieciaków. Idziesz i ci wszystko wystawią co chcesz. Nikt tego nie kontroluje. Powinni odbierać prawa do wykonywania zawodu.