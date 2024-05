Proton Mail wyjaśnia, że choć treści wiadomości e-mail są zaszyfrowane, firma jest zobowiązana do przestrzegania zgodnych z prawem żądań dostępu.

Proton Mail została zobowiązana do przekazania szwajcarskim władzom adresu IP i danych urządzenia francuskiego aktywisty klimatycznego. Informacje te zostały następnie użyte przez władze francuskie do zatrzymania aktywisty.

Co to za bełkot? To jak to z tym szyfrowaniem? Czy może same logi wystarczyły? Jakie dane zbierają?EDIT: