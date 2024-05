Cóż, jak marszałek państwa mówi, że jest gotów wgniatać putlera w ziemie, to dla nas przyzwyczajonych do chlapania głupot przez polityków może to niewiele znaczyć. Natomiast wielkie, zachodnie koncerny analizują każde takie sygnały ryzyka na poważnie i oceniają że przekracza ono już potencjalne korzyści z prowadzenia tu działalności. Poza tym ewakuacja jednych daje sygnał kolejnym, że coś jest nie tak.