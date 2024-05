Ja dostałem maszynkę do włosów z... Włosami. Napisałem do sprzedawcy, ten się oburzył. Zaczął wypisywać, że podmienilem, że to nie możliwe. Wyslalem mu film z rozpakowania paczki.



No okazało się, że na magazynie pracownik nie z tej palety dał towar. (Założę sie, że kutazero nie ma żadnych pracowników)



Jeszcze chciał mi dać rabat 20% żeby zatrzymać towar... No kur@#.



Ale allegro teraz to taki syf. Byle.prowizja w terminie opłacona.