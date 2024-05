To nie pierwszy, drugi ani nawet nie trzeci raz kiedy mamy do czynienia z takim zdarzeniem. Moim zdaniem w przypadku składowania tego typu odpadów trzeba zrezygnować z domniemania niewinności. Jak nie jesteś w stanie wykazać że pożar był spowodowany przez czynnik losowy to idziesz w pasiaki na 10 lat. To by ograniczyło znacznie ilość takich składowisk, a te co by już istniały byłyby pilnowane dzień i noc.