Pokaż całość

Ach, ta legendarna kobieca łagodność i zdolność do współczucia.Nie wiem jak dzisiaj, ale "za moich czasów" (25+ lat temu) przez całą podstawówkę i liceum człowiek był karmiony literackim gównem o bezwarunkowej miłości i oddaniu dla ukochanego. Chyba tylko jedna lektura ("Lalka", rzecz jasna) wybija się z tego kanonu i daje człowiekowi solidnego plaskacza na twarz. Zaliczyłbym do tego "Nad Niemnem", ale to nie jest książka tylko narzędzie tortur po