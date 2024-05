W sumie 1.5km to nie jest imponujący wynik jak na walki pancerne.

Już podczas II wojny światowej to był byłby zupełnie przeciętna odległość z której czołgi prowadziły walkę.



Ale przynajmniej z dostępnych filmów, mam wrażenie że walka pancerna na Ukrainie przypomina World Of Tanks, czy innego Warthundera, gdzie ze względu na dynamikę rozgrywki tak dobrano parametry gry, że walczy się na bardzo krótkie dystanse rzędu do 200-300m.

W tych warunkach 1.5km wydaje Pokaż całość