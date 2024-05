Graliście kiedyś w papierosa?

Jest to jedna z gier z mojego dzieciństwa do której miałem duży sentyment. W skrócie, do gry potrzeba kartki papieru i długopisu dla każdego z uczestników. Każda z osób pisze na swojej kartce odpowiedź na pytanie np. kto?, następnie zagina kartkę, tak aby nie było widać udzielonej odpowiedzi i podaje swoją kartkę następnej osobie. W kolejnym kroku udzielamy odpowiedzi na kolejne pytanie: z kim? i jeszcze raz podajemy kartę dalej. I tak cały czas, aż udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. (kto?, z kim?, gdzie?, co robili?, jak to się skończyło?. ) Po zakończeniu rundy na każdej z kartek mamy losowo stworzoną "historię", którą następnie należy przeczytać na głos. Bardzo prosty koncept, a czasami jak ułoży się dobra historia, to ciężko wytrzymać ze śmiechu.

Jakiś czas temu z grupą znajomych postanowiliśmy wrócić do tej gry i okazało się, że taka formuła jeszcze lepiej sprawdza się w gronie dorosłych, szczególnie gdy możemy sobie pozwolić na cięższe żarty czy inside-jokei. Świetna alternatywa np. dla gier planszowych. My graliśmy w to na tyle często, że zaczęliśmy szukać prostszego sposobu, np. podobnej gry na smartfony. Okazało się, że nic podobnego nie istnieje, więc postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Tak powstało Storiado.

Storiado to gra imprezowa, której koncept w zasadzie pokrywa się z grą w papierosa. Tworzymy pokój, udostępniamy kod pokoju swoim znajomym (najlepiej gra się, gdy wszystkie osoby są w jednym pomieszczeniu, ale można też grać np. przez Discorda) i rozpoczynamy grę. Każdy z graczy odpowiada na pytania, następnie wszystkie odpowiedzi są mieszane i losujemy zestaw odpowiedzi dla każdego z graczy, który musi je przeczytać na głos.

Skoro już przenieśliśmy grę do bardziej technologicznego środowiska, to postanowiliśmy, że warto by było rozbudować pomysł o generowanie kompletnych historii na podstawie odpowiedzi udzielonych przez graczy. Wygląda to tak, że gracz po przeczytaniu swojego zestawu odpowiedzi może wygenerować z nich krótką historię, którą również musi przeczytać na głos. Do generowania historii używamy AI. Oczywiście, czym bardziej pokręconych odpowiedzi udzielą gracze, tym bardziej pokręcona będzie historia. W Storiado można też grać solo, wtedy po prostu historia generowana jest z odpowiedzi jednego gracza, ale polecam wypróbowanie w większym gronie. Czasami można się zdziwić, co siedzi w głowach innych osób. U nas nie ma żadnej cenzury, więc gra sprawdzi się też dla wielbicieli #czarnyhumor. ( ͡º ͜ʖ͡º)

Grę można pobrać na: