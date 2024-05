to niesamowite, że przy okazji każdych wyborów lewica - kopiując lewicowe ruchy i poglądy z zachodu, które do polskich realiów nie przystają - robi wszystko żeby nikt na nich nie zagłosował, będąc jednocześnie ślepą na otaczającą ją rzeczywistość. wychodzą z fałszywego i kontrskutecznego założenia, że to politycy mają za zadanie wyznaczać jakie należy mieć poglądy (bo przecież zaściankowy motłoch nie wie co dobre), a nie że to potencjalni wyborcy wyznaczają drogę, którą Pokaż całość