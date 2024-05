Wystarczy spojrzeć do ramówki TV.

Same śmieciowe programy, które nie edukują.

Kiedyś były teleturnieje, które stawiały na wiedzę i motywowały do poszerzania swojej.

Dziś bzdety typu „Rolnik szuka żony”, „Wyspa miłości” czy inne g***na.

Brak ocen w szkołach, brak zadań domowych.

Niedługo do szkoły nie trzeba będzie chodzić.

Do czego doprowadziła nauka zdalna w czasie pseudo pandemii mówić nie trzeba.