I bardzo dobrze. Tylko w ten sposób Ukraina może zwyciężyć w tej wojnie.

Militarnie nie może zwyciężyć. Czemu? Wyobraźmy sobie na chwilę, że Ukraina odkrywa nową nieznaną wcześniej taktykę i w seriach bitew wyrzuca ruSSkich ze swoich granic, wliczając w to Krym. Czy to by zakończyło wojnę? Nie. Decyzja o końcu dalej leżałaby w rękach putina.