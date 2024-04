Zaraz zlecą się ameby od polowania na pisowców i pilnowania łąki, ale ten materiał to 30 min. samych faktów nt. celów i stanu realizacji całej inwestycji. Zdecydowanie warto go obejrzeć, a dla p. Wilka szacunek za to, że chce mu się użerać z wierchuszką Uśmiechniętej Polski, bo robiąc w Kanadzie mógłby mieć wywalone na ten polski cyrk i najwyżej śmiać się z boku jak kilku kolesi z PSL-u, zagraniczny oligarcha z Ryainaira, Pokaż całość