Ok, ale co, Ślązaków z gwarą katowicką bądą uczyć gwary cieszyńskiej? Wśród samych Ślązaków między miastami są różnice, kolejny Kulturkampf wprowadzą? Jedni mówią Ślunsk, inny Szlezien, inni Szlunsk -> teraz ustawa z Warszawy będzie ich uczyć poprawnej wymowy ich naturalnego języka? To tylko wzbudzi ruchy separatystyczne, bo co Ślązakom Warszawka będzie mówić...