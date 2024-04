Tak szczerze, to zastanawiam się na ile ta cała zabawa z rafineriami i opóźnionym zatwierdzeniem pakietu pomocy nie jest przez USA wyreżyserowana. Może chcą ruskich wciągnąć do kolejnej ofensywy, po czym Ukraińcy odetną im logistykę i zmielą stojące w polach natarcie? A te całe gadanie o podnoszeniu cen ropy i walka o ten pakiet pomocy, to taki teatrzyk tylko?