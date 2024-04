To jest doskonałe ćwiczenie do tego co się może dziać za kilka lat w PL. Obserwować i wyciągać wnioski! Tyle że w naszym przypadku może się okazać że bycie w Unii może sporo rzeczy uprościć - tylko nie koniecznie na korzyść obywatela...



Swoją drogą z tego co widzę to nie weszła wspominana wcześniej blokada kont bankowych czy zakaz zakupu nieruchomości dla "uchylających się". To w sumie dobre info.