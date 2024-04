Już kiedyś pisałem o tych wszystkich fundacjach, oni więcej szkodzą niż pomagają. A to kota ukradną, a to zwierzęta straszą.

Jest w pewnym mieście na mazurach schronisko, które ma podpisaną umowę z taką fundacją, to co oni #!$%@?ą to głowa mała, w efekcie ludzie z okolicy nie biorą zwierząt od nich. Na FB płacz bo kotki chcą do domku, ale jak się zgodzisz to masz problem.