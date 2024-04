Dlatego koszty utylizacji plastiku powinny niezwłocznie zostać przerzucone na producenta. Zaczęli by się zastanawiać czy wiertełko opakować w gigantyczny plastik i może warto by było rozważyć powrót butelek szklanych. Przytwierdzanie zakrętek do butelek albo likwidacja rureczek to tylko ruchy pozorne.