używam wyszukiwarki Brave od prawie pół roku jako głównej i dobrze że po kilku pierwszych wynikach mają guzki "wyszukaj to samo w google, bo muszę go używać w połowie wyszukań. Niestety jeszcze daleko do używalnej wyszukiwarki.

Ale to nie Brave robi się powoli lepsza, to Google robi się gorsza. Jeśli ktoś pamięta Web 1.0, to dziś wyszukiwanie jest gorsze niż kiedykolwiek, promocja słusznej polityki, ukrywanie wyszukiwań, oskryptowane wyszukiwania. Teraz trzeba wchodzić w Pokaż całość