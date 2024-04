Brzmi śmiesznie, jak zapisywałem się do szpitala ze względu na kaszel z krwią, to śmialem się z deklaracji że nie jestem w ciąży ktore musialem pomiedzy innymi sprawami podpisać. Po morfologii wskaźnik Beta-HCG wynosił 240k+, to właśnie ten marker ciążowy który powinien u mężczyzn wynosić 0. No i cóż - krwawienie to przerzuty na płuca.



Zaznaczę tylko, że chociaż to bardzo agresywny (szybkie przerzuty) nowotwór, to stanowi około 1% wszystkich nowotworów, ale Pokaż całość