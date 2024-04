pieniądze trzeba zwrócić deponentom inaczej to zwykła kradzież, chwilę po likwidacji gotówki to wam instytucje finansowe będą konfiskować środki za zły wpis na "x" za brak akceptacji na łożenie "migrantom", za niechęć do płacenia pensji minimalnej dla Julek i ich cuckoldów za to że żyją