Nie, no. Jakieś trudne śledztwa, kto to niby ma czas i głowę do tego. W tym czasie można było wykończyć z pisiont małych przedsiębiorców pod byle pretekstem i wlepić z tysiąc wyroków w trybie uproszczonym za blanta czy co tam teraz na topie.



Nie po to bantustan zrobili, żeby ścigać za jakieś grube sprawy. Tu się pozoruje sprawiedliwość na pierdołach. Mali mają odpowiadać. A nie tam jakieś grube sprawy.



Pokaż spoiler