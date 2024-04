Wczoraj byłem w Krk i chodziłem po rynku. No w każdej kawiarni faktycznie siedział przynajmniej jeden delikwent z lapkiem. W starbuniu 1/3 stolików zajętych przez laptopo-zjebów.

Serio widząc kogoś rozłożonego z laptopem wśród TŁUMÓW gości (dodajmy do tego gorąc przy takim słońcu) w jakiejś kawiarni czy w potem galerii to ja się zastanawiam czy ci ludzie są jacyś #!$%@? czy co? Jak ja bym chciał pracować przy komputerze to szukałbym jakiegoś spokojnego Pokaż całość