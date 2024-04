Ukraińcy to jest niewdzięczny naród. Pracowałem z jednym, to było "pożycz diengi", "przenocuje mnie tydzień", "pożyczy na start", "załatwi pracę"... ITP. Oczywiście pomogłem w każdej sytuacji.

Jak ja potrzebowałem przenocować jedną noc, usłyszałem krótko NIE.

Tak że tak. Ukraińcy jak potrzebują to się uśmiechają. Ale jeśli Ty potrzebujesz to plecy zobaczysz.

To szmaty niewdzięczne